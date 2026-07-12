Il bilancio delle vittime dei terremoti in Venezuela supera le 4.300 persone. Il governo ha comunicato che i due eventi sismici hanno causato numerosi morti e danni diffusi sul territorio. Le autorità continuano le operazioni di soccorso e di recupero tra le macerie. Non ci sono ancora dati ufficiali aggiornati sui feriti o sui dispersi. La popolazione si trova ad affrontare le conseguenze di due eventi sismici consecutivi.

Il governo del Venezuela ha reso noto che bilancio delle vittime dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Paese ha superato quota 4.300. Almeno 4.333 persone hanno perso la vita e 16.740 sono rimaste ferite nei due sismi consecutivi del 24 giugno, che hanno raso al suolo interi quartieri nello Stato costiero di La Guaira. A riferirlo su Telegram è stato il presidente del parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez. Migliaia risultano ancora disperse. Sebbene le squadre di soccorso abbiano interrotto le ricerche di sopravvissuti, i familiari continuano a setacciare le macerie alla ricerca dei propri cari, nella speranza di poter dare loro una degna sepoltura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il bilancio delle vittime dei terremoti in Venezuela ha superato quota 4.300

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Le conseguenze del terremoto in Venezuela.

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Le autorità hanno diffuso un nuovo bilancio delle vittime dopo il doppio sisma del 24 giugno in Venezuela. I morti aumentano di 229, per un totale di 4.118, mentre decine di migliaia di persone risultano ancora disperse. l.euronews.com/n9qy x.com

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