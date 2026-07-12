I viaggi al Nord dei finti marescialli per derubare anziani | due arresti in poche ore a Sant' Omobono e Trescore

Da bergamo.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate in poche ore in provincia di Bergamo con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi marescialli. I sospettati avrebbero organizzato viaggi al Nord per mettere a segno i furti, approfittando della fiducia delle vittime. La polizia locale di Milano li aveva pedinati fino al confine, e una volta entrati nella Bergamasca, sono stati consegnati ai carabinieri. Uno dei due, di 47 anni, è stato identificato come un uomo siciliano.

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Non se n’era accorto, ma la polizia locale di Milano lo ha pedinato fino al confine. Entrato nella Bergamasca, Stefano Scarpiniti, 47 anni, siciliano, è stato «affidato» ai carabinieri della compagnia di Zogno. I militari del Nucleo operativo e radiomobile, attraverso le telecamere di lettura targa, hanno localizzato la sua Renault Clio nera a Sant’Omobono Terme. Lo hanno raggiunto e osservato piazzarsi fuori dalla casa di una coppia: lei 67 anni, lui 82. Il furto truffaldino è andato a segno. Ma anche l’arresto. Carico di oro e contanti, Scarpiniti è stato bloccato e portato in carcere con l’accusa di furto aggravato. Ulteriori indagini sono in corso per capire da dove arrivino gli oggetti preziosi che gli sono stati trovati addosso e che non sono stati riconosciuti. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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