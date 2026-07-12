Due persone sono state arrestate in poche ore in provincia di Bergamo con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi marescialli. I sospettati avrebbero organizzato viaggi al Nord per mettere a segno i furti, approfittando della fiducia delle vittime. La polizia locale di Milano li aveva pedinati fino al confine, e una volta entrati nella Bergamasca, sono stati consegnati ai carabinieri. Uno dei due, di 47 anni, è stato identificato come un uomo siciliano.

Non se n’era accorto, ma la polizia locale di Milano lo ha pedinato fino al confine. Entrato nella Bergamasca, Stefano Scarpiniti, 47 anni, siciliano, è stato «affidato» ai carabinieri della compagnia di Zogno. I militari del Nucleo operativo e radiomobile, attraverso le telecamere di lettura targa, hanno localizzato la sua Renault Clio nera a Sant’Omobono Terme. Lo hanno raggiunto e osservato piazzarsi fuori dalla casa di una coppia: lei 67 anni, lui 82. Il furto truffaldino è andato a segno. Ma anche l’arresto. Carico di oro e contanti, Scarpiniti è stato bloccato e portato in carcere con l’accusa di furto aggravato. Ulteriori indagini sono in corso per capire da dove arrivino gli oggetti preziosi che gli sono stati trovati addosso e che non sono stati riconosciuti. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - I viaggi al Nord dei finti marescialli per derubare anziani: due arresti in poche ore a Sant'Omobono e Trescore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Truffe dei finti marescialli a Napoli e bottino da 500mila euro, 6 arresti: come agiva la banda e chi colpiva

Finti poliziotti derubano anziani nel Torinese: due arrestiDue uomini già detenuti in un carcere torinese sono stati arrestati con un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare.