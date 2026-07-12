Il talk show estivo prevede un'intervista a Marcello Veneziani, giornalista, scrittore e opinionista, prevista per le 18. Veneziani è noto per il suo stile raffinato e la sua capacità di analizzare temi di attualità con puntualità e incisività. La trasmissione si concentra su un confronto tra passato e futuro, attraverso una conversazione tra interlocutori che non si sono mai incontrati prima.

Sarà Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, opinionista sempre attento, puntuale e incisivo, conversatore raffinato, l’ospite di oggi (inizio alle 18.30) del talk show di Giancarlo Capecchi nel salotto – tradizionale luogo di incontri estivi – dell’ Hotel Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto. Un ’palcoscenico’ sul quale, da anni, si alternano e diventano applauditi protagonisti, esperti di economia, politica, cultura, spettacolo, scrittori, giornalisti e critici da copertina sia del panorama locale che regionale e nazionale. Da Giuliano Amato a Stefania Craxi, da Giorgio La Malfa a Vannino Chiti, da Lupo Rattazzi a Federico Vecchioni, da Giovanni Maria Flick a Sergio Rizzo: e sono solo alcuni esempi significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I talk show dell’estate. Il passato e il futuro in una chiacchierata fra chi non si è mai incontrato

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