A luglio, i segni dello zodiaco Ariete e Sagittario sono considerati i più liberi dell’estate. Il periodo si caratterizza per un’atmosfera di maggiore libertà, con meno logica e caos rispetto ad altri momenti dell’anno. Si tratta di un tempo in cui si privilegia lo spazio e il distacco, favorendo chi desidera vivere ogni istante senza restrizioni.

Meno logica e meno caos, insomma, contraddizione apparente per un tempo fatto soprattutto di libertà, di più spazio, del giusto distacco estivo che premia gli audaci: quelli che hanno voglia e bisogno di vivere ogni istante. E poi Giove, caldo e supponente nel Leone, deciso a rendere incandescente la fortuna, ambiziose le idee e intraprendenti i propositi del momento. Giove che cambia le regole della fortuna, rendendo tondo il destino. Ma chi ne beneficerà veramente? Tutta la libertà dell’Ariete Partiamo dal primo segno dello zodiaco, dall’Ariete, segno che vive un tempo particolare. Nettuno e Saturno abitano qui, ma il loro silenzio improvviso concede una pausa, regalando sollievo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I segni speciali di luglio: Ariete e Sagittario, i più «liberi» dell’estate

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