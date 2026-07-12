I nuovi padroni del pensiero | il saggio di Francesco Borgonovo

Un nuovo saggio analizza il ruolo delle élite nella definizione dei valori culturali. L’autore descrive come queste élite influenzino le idee di ciò che è considerato giusto, tollerabile e accettabile nella società. Il testo si concentra sul potere che esercitano nel plasmare il pensiero collettivo attraverso le loro scelte e narrative. La pubblicazione approfondisce le dinamiche di controllo culturale e le sue implicazioni.

Nel nuovo saggio I nuovi padroni del pensiero, Francesco Borgonovo analizza il potere culturale delle élite che definiscono ciò che è giusto, tollerabile e accettabile. Nel suo nuovo libro, pubblicato da Liberilibri, Francesco Borgonovo analizza la nascita e l’espansione di un sistema di controllo culturale che non si limita a orientare il dibattito pubblico, ma pretende di definire i confini della moralità e della verità. Non più un pensiero unico, ma un pensiero prevalente, costruito da un gruppo ristretto di “auto eletti illuminati” che si pongono al di sopra del bene e del male e impongono regole che tutti devono rispettare. Chi si discosta da questa ortodossia viene etichettato come sabotatore, malfattore, eversore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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