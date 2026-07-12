I migliori hotel di lusso al mondo la classifica | l’Italia conquista il podio

L’Italia ha ottenuto un riconoscimento nella classifica La Liste Hotels 2026, che valuta i migliori hotel di lusso nel mondo. Tra le strutture premiate, l’hotel situato sulla Costiera Amalfitana si è posizionato al secondo posto a livello globale. La classifica include hotel di varie nazioni, ma questa è la prima volta che un hotel italiano si colloca così in alto in questa graduatoria.

L’Italia entra tra le protagoniste della nuova classifica La Liste Hotels 2026, dedicata ai migliori hotel di lusso al mondo. Il risultato più importante arriva dalla Costiera Amalfitana, con Il San Pietro di Positano al secondo posto globale. La graduatoria raccoglie i migliori indirizzi dell’ospitalità di fascia alta, mettendo insieme hotel storici, resort esclusivi, boutique hotel e strutture note per servizio, posizione, design ed esperienza complessiva offerta agli ospiti. Per il turismo italiano si tratta di un riconoscimento rilevante anche sul piano economico. Gli hotel di lusso rappresentano infatti una parte strategica dell’offerta turistica nazionale, perché attirano viaggiatori con alta capacità di spesa e contribuiscono alla reputazione internazionale delle destinazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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