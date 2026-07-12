Sono stati selezionati 14 album considerati perfette colonne sonore per l’estate, la stagione caratterizzata da vacanze, festival all’aperto, barbecue e ambienti affollati. Questi dischi sono stati scelti per accompagnare le attività tipiche della stagione calda, con l’obiettivo di rappresentare le playlist più adatte ai momenti più conviviali e rilassati della stagione. La lista si concentra su album che si adattano al clima e alle attività di questi mesi.

Vacanze. Festival all'aperto. Barbecue. Giardini più affollati di un grande magazzino durante i saldi. L’estate porta con sé tante routine consolidate e rinnova gli ascolti dei migliori album estivi non appena si alza la temperatura e si passa a pantaloncini e vestiti leggeri abbinati a un tè freddo. Non c’è emozione più grande quando si apre questa stagione di giornate lunghe e notti da poter vivere all'aperto, con la musica che aiuta a godersi tutto al massimo. Cosa intendiamo, però, per migliori «album estivi»? La stagione, di per sé, genera diversi stati d’animo (oltre alla semplice voglia di un gelato). C’è l’atmosfera del sole velato mentre sei disteso e rilassato sull’erba. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori album “estivi”, 14 perfette colonne sonore per la stagione più calda dell'anno

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