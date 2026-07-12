Guidare in Spagna | pedaggi limiti di velocità alcol prezzo benzina Tutte le informazioni
In Spagna, le auto devono pagare pedaggi su alcune autostrade e i limiti di velocità variano tra 120 kmh e 50 kmh nelle zone urbane. La legge prevede tolleranza zero per il consumo di alcol alla guida, con limiti di 0,5 gl di sangue. Il prezzo della benzina si aggira intorno a 1,50 euro al litro. Sono consentiti il trasporto e l’accesso di animali domestici, purché rispettino le norme di sicurezza.
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