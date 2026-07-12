GUIDA TV 12 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 Noos: L’Avventura della Conoscenza new Speciale Tg1 Doc. Rubrica Rai2 21:00 23:25 Elsbeth 1ªTv Ti Vorrei come Mia Figlia Serie Tv Film Rai3 21:30 23:10 Che Ci Faccio Qui R Tg3 Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 23:50 Delitti ai Caraibi 4 finale di stagione Fino a Prova Contraria Serie Tv Film Canale 5 21:50 00:30 Racconto di una Notte 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 23:55 Anche Meno R Vengo anch’Io Show Film La7 21:15 23:30 Diaz: Non Pulire Questo Sangue Pelé Film Film Tv8 22:15 00:00 Chase: Scomparsa 3Ciento: Chi l’ha Duro. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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