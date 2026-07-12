Durante un controllo in una pizzeria da asporto nella zona di Certosa, la polizia locale ha trovato mozzarella, insalate e affettati scaduti, alcuni da oltre un mese.

Mozzarelle, insalate e affettati. Scaduti. In alcuni casi, da oltre un mese. E’ quanto emerso durante un controllo effettuato dalla polizia locale di San Donato in una pizzeria da asporto, nella zona di Certosa. Il sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale ha permesso di appurare che svariati alimenti tra quelli usati per la preparazione delle pizze erano in condizioni igienico-sanitarie non idonee, scaduti e mal conservati. Sotto la supervisione degli agenti, il gestore del locale ha dunque provveduto a smaltire tutti i prodotti avariati. L’attività commerciale è stata segnalata ad Ats anche per la scarsa pulizia dei locali e delle attrezzature, mentre il titolare è stato sanzionato per oltre 15mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli ingredienti delle pizze erano scaduti o avariati

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