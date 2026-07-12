Giulia Salemi premiata per il suo podcast: la rivincita delle parole nell’era dei social. Per anni il suo nome è stato associato al mondo della televisione, della moda e della comunicazione digitale. Oggi Giulia Salemi aggiunge un nuovo importante tassello al suo percorso: un premio dedicato al successo del suo podcast, un riconoscimento che racconta la crescita di un progetto nato dalla voglia di creare uno spazio diverso, più autentico e vicino alle persone. Il traguardo arriva per Non lo faccio x moda, il podcast che ha saputo conquistare il pubblico puntando su un elemento sempre più prezioso nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo: il dialogo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Giulia Salemi.

© 361magazine.com - Giulia Salemi vola: arriva il premio per il progetto che ha conquistato il pubblico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cinema sotto le stelle 2026: “Scoop”, il thriller giornalistico che ha conquistato il pubblico

Elisa Isoardi, il primo piano più bello della tv: con Bar Centrale la Rai punta sul volto che ha conquistato il pubblicoLa Rai ha confermato Elisa Isoardi come volto di punta nel suo palinsesto, puntando sulla popolarità conquistata con il programma Bar Centrale.

Temi più discussi: Giulia Salemi e l'abito dimenticato: cosa avrebbe dovuto indossare al matrimonio di Aurora Ramazzotti; Matrimonio Aurora Ramazzotti, la disavventura di Giulia Salemi: Sono senza abito; Giulia Salemi smemorata vola alle nozze di Aurora Ramazzotti, ma l’abito resta a Milano; Purtroppo è tutto vero: Giulia Salemi vola in Sicilia per le nozze di Aurora Ramazzotti, ma dimentica l’abito a Milano.

Giulia Salemi vola: arriva il premio per il progetto che ha conquistato il pubblicoPer anni il suo nome è stato associato al mondo della televisione, della moda e della comunicazione digitale. Oggi Giulia Salemi aggiunge un nuovo importante tassello al suo percorso: un premio dedica ... 361magazine.com

Purtroppo è tutto vero: Giulia Salemi vola in Sicilia per le nozze di Aurora Ramazzotti, ma dimentica l’abito a MilanoGiulia Salemi è stata costretta a comprare di corsa un nuovo abito per il matrimonio dell’amica Aurora Ramazzotti, che ha giurato amore eterno a Goffredo Cerza ieri, 4 luglio, in Sicilia. Ad una manci ... gossip.it