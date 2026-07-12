Giovani a lezione di protezione civile Il campo scuola è al Parco Fucoli Simulazione martedì in centro

Al Parco Fucoli di Chianciano Terme si svolge il campo scuola della Protezione civile, aperto fino al 17 luglio. L'evento coinvolge giovani tra i 10 e i 13 anni provenienti dalla Valdichiana, con attività di formazione sulla sicurezza, prevenzione e volontariato. Martedì si terrà una simulazione in centro città, parte delle attività previste nel percorso educativo. La struttura ospita il programma da oggi, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su temi di protezione civile.

La cultura della sicurezza, della prevenzione e del volontariato sale in cattedra al Parco Fucoli: da oggi al 17 luglio la storica area verde di Chianciano Terme ospiterà il Campo scuola della Protezione civile, un percorso formativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 13 anni provenienti da tutta la Valdichiana. L’organizzazione nasce infatti dalla collaborazione tra le Pubbliche Assistenze di Chianciano Terme, che svolge il ruolo di capofila, Chiusi, Pienza e Torrita di Siena. Una rete che mette insieme mezzi, volontari ed esperienze diverse, con il coordinamento del comitato Anpas Toscana. Il Campo scuola sarà quindi anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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