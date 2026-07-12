Un giovane ha causato il panico in diversi locali, chiedendo spesso una pizza gratis. La situazione si è intensificata dopo il delitto avvenuto nello yogurteria, che ha alimentato la preoccupazione tra i lavoratori. Un gestore ha commentato che, nonostante le situazioni di routine, ora si sente maggiore tensione nei locali, soprattutto in seguito all’episodio avvenuto nella città vicina.

di Antonio Lecci "Tante volte non ci si presta attenzione, ma dopo quello che è accaduto al nostro collega a Reggio, devo confidare che la preoccupazione non manca". È preoccupato Catello Napoli, titolare della pizzeria Melagusto, in piazza Soragna, in centro a Pieve di Guastalla. Il riferimento va all’ omicidio di Raffaele Stipa, 67 anni, per cui è indagato il 43enne Andrea Pellati; cliente storico della pizzeria Yoghi, dopo il rifiuto di fargli l’ennesima pizza gratis, è entrato nel locale (filmato dalle telecamere) e ha colpito il titolare a coltellate. Anche Napoli, come altri gestori di locali pubblici della zona, negli ultimi tempi è alla prese con persone che ordinano pizze per poi non pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane crea il panico nei locali. I timori dopo il delitto allo Yoghi: "Mi ha chiesto una pizza gratis"

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