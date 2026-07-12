Giornale radio del mattino domenica 12 luglio

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di domenica 12 luglio, il giornale radio di LaPresse ha diffuso le principali notizie del giorno. L'informazione include aggiornamenti su eventi attuali e fatti di cronaca, senza specificare ulteriori dettagli o analisi. La trasmissione fornisce un riepilogo delle notizie più rilevanti, senza commenti o interpretazioni. L'intero contenuto è stato trasmesso come parte del consueto appuntamento mattutino, offrendo agli ascoltatori un quadro generale delle notizie di giornata.

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