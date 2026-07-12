giorgia meloni guida la rivolta al green deal

La Commissione europea propone una stretta sull’uso dei fondi del budget comunitario per favorire politiche ambientaliste. La risposta di Roma è negativa, considerando tale misura dannosa per le industrie e la competitività del paese. La discussione tra le istituzioni europee e italiane prosegue senza accordo.

La Commissione sogna la stretta ambientalista sull’uso dei fondi del budget comunitario. Roma si oppone: sarebbe il colpo fatale a industrie e competitività. E insieme a Parigi e Berlino spinge per la riforma degli Ets. La soffiata dei funzionari di Bruxelles, evidentemente, doveva servire a screditare il governo italiano. In realtà, è un ottimo motivo per sostenerlo: l’esecutivo di Giorgia Meloni, infatti, sta capeggiando la rivolta contro gli ennesimi, masochistici vincoli green che gli eurocrati vorrebbero adottare per il prossimo bilancio Ue. Lo ha svelato ieri Politico, citando, appunto, fonti della Commissione: Roma, ha scritto la testata, «sta spingendo per far deragliare» una nuova regola, che impedirebbe agli Stati membri di usare i soldi del budget comunitario in attività dannose per l’ambiente. 🔗 Leggi su Laverita.info

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