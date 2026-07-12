Un uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi dopo aver rubato una viola di valore a bordo di un treno Intercity notturno. La musicaista vittima del furto aveva utilizzato un dispositivo AirTag, che ha permesso di rintracciare il ladro e di intervenire. Il furto, avvenuto alcuni giorni fa, aveva coinvolto un bene dal valore di migliaia di euro. L’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine.

È stato arrestato e portato nel carcere di Marassi l'uomo che, nei giorni scorsi, ha messo a segno un furto da migliaia di euro a bordo di un Intercity notturno. La refurtiva? Un trolley e, soprattutto, un bauletto contenente una pregiata viola con due archi, appartenente a una musicista. L'allarme è scattato quando il treno, partito da Torino, è arrivato a Genova. Già a Piazza Principe gli agenti della Polfer si erano messi sulle tracce del soggetto, segnalato alla Centrale Operativa in evidente stato di alterazione psicofisica e intento a molestare i passeggeri. All'arrivo del convoglio, però, l'uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ruba una preziosa viola alla musicista che viaggia a bordo di un Intercity notturno, ladro arrestato grazie all'AirTag

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