Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania 2026, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP, al Sachsenring. Ha dominato la gara dall'inizio alla fine, conquistando il suo decimo successo stagionale. La vittoria lo avvicina a 18 punti dal leader della classifica iridata.

Il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, è stato conquistato per la decima volta da Marc Marquez. Il fuoriclasse iberico ha dominato la gara andata in scena al Sachesnring dal primo all’ultimo giro, firmando un successo che lo riavvicina anche al sogno del decimo titolo iridato, ora distante 18 punti. Dietro la Ducati dell’iberico firma la doppietta l’Aprilia Trackhouse. Ai Ogura è infatti riuscito ad anticipare il compagno di squadra Raul Fernandez, confermando la forza e la velocità del team italo-americano. Quarto Pedro Acosta (KTM), davanti a Jorge Martin. Il leader del Mondiale è riuscito a conservare la posizione nonostante i molteplici tentativi di sorpasso di Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Stiamo migliorando, il dominio di anni fa non c’è più”

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