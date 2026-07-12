Fondi pensione dipendenti pubblici in coda | solo il 23% aderisce Nella scuola fermo al 12%

Solo il 23% dei dipendenti pubblici aderisce ai fondi pensione negoziali, con la quota nel settore scuola ferma al 12%. Questi fondi, presenti da tempo nel pubblico impiego, sono stati istituiti tramite contrattazione collettiva per integrare il trattamento Inps con capitalizzazione individuale. La maggior parte dei lavoratori pubblici non ha ancora aderito, e tra gli insegnanti la percentuale di adesione rimane molto bassa.

Nel pubblico impiego i fondi pensione negoziali esistono da tempo, frutto della contrattazione collettiva per integrare il trattamento Inps con un montante a capitalizzazione individuale. Eppure i numeri raccontano un’altra storia. Al Perseo Sirio, destinato a ministeri, enti locali, regioni e sanità, aderisce appena il 23-24% degli aventi diritto, pari a circa 250mila iscritti. Peggio ancora per Espero, il fondo riservato al personale della scuola tra docenti e Ata: qui l’adesione crolla al 12-13%, equivalenti a 130mila lavoratori su un bacino ben più ampio. Numeri che stridono con quanto accade nel settore privato, dove i fondi negoziali come Cometa, Fonte e Previmoda registrano un’adesione che oscilla tra il 40 e il 50%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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TFR, fondi pensione e contributo datoriale tutte le novità della legge di bilancio 2026

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