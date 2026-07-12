Fiorentina al via la pre-season 2026-2027 | ecco i convocati

Da corrieretoscano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Fiorentina ha iniziato la pre-season 2026-2027 con il raduno della prima squadra previsto per il 12 luglio. La lista dei convocati include 25 giocatori, tra cui alcuni giovani promossi dall’Under 19 e altri arrivati tramite trasferimenti. Nessuna partita ufficiale è stata ancora programmata, ma si prevede una serie di allenamenti intensivi e test match nelle settimane successive. La squadra si prepara alla nuova stagione con allenamenti e sessioni di preparazione atletica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FIRENZE – La Fiorentina ha dato il via ai lavori per la stagione 20262027, con il raduno della prima squadra fissato per il 12 luglio 2026. La lista dei convocati per la fase di preparazione comprende Arthur Atta, Luis Francisco Balbo Viera, Dannis Beldenti, Marco Brescianini, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Domilson Cordeiro dos Santos, Federico Croci, David De Gea Quintana, Lapo Deli, Radu-Matei Dragusin, Fortune Egharevba, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Gianmaria Fei, Viery Fernandes Santos Lopes, Niccolò Fortini, Albert Gudmundsson, Moise Bioty Kean, Luca Lezzerini, Rolando Mandragora, Federico Melani, Matías Agustín Moreno, Cher Ndour, Alessandro Perrotti, Roberto Piccoli, Antonio Pirrò, Luca Ranieri e Simon Solomon Sohm. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

fiorentina al via la pre season 2026 2027 ecco i convocati
© Corrieretoscano.it - Fiorentina, al via la pre-season 2026-2027: ecco i convocati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fiorentina 2026 - 2027

Video Fiorentina 2026 - 2027

Notizie e thread social correlati

Inter Women, definita la pre-season 2026/2027: ritiro in Val di Pejo e tre amichevoli in programmaL'Inter Women ha annunciato il ritiro estivo in Val di Pejo e tre partite amichevoli internazionali per la pre-season 2026/2027.

Fiorentina, inizia l'era Grosso: definite date e amichevoli della pre-seasonLa squadra maschile della Fiorentina inizierà la preparazione estiva il 10 luglio, con tre giorni dedicati a visite mediche, test fisioterapici,...

Argomenti più discussi: PRE-SEASON 2026: TUTTE LE INFO -; È cominciata la stagione di Fiorentina, Genoa, Lazio e Torino; Maggio Musicale Fiorentino, al via la stagione estiva con il Barbiere di Siviglia; Fiorentina, date e amichevoli della pre-season: il programma completo.

Al via la campagna di comunicazione sociale dedicata a via FiorentinaArezzo, 22 gennaio 2026 – Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza e l'utilità dei lavori che porteranno alla realizzazione del tunnel e del sottopasso di via Fiorentina e al contempo di dare un ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web