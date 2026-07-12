Fiorentina al via la pre-season 2026-2027 | ecco i convocati

La Fiorentina ha iniziato la pre-season 2026-2027 con il raduno della prima squadra previsto per il 12 luglio. La lista dei convocati include 25 giocatori, tra cui alcuni giovani promossi dall’Under 19 e altri arrivati tramite trasferimenti. Nessuna partita ufficiale è stata ancora programmata, ma si prevede una serie di allenamenti intensivi e test match nelle settimane successive. La squadra si prepara alla nuova stagione con allenamenti e sessioni di preparazione atletica.

FIRENZE – La Fiorentina ha dato il via ai lavori per la stagione 20262027, con il raduno della prima squadra fissato per il 12 luglio 2026. La lista dei convocati per la fase di preparazione comprende Arthur Atta, Luis Francisco Balbo Viera, Dannis Beldenti, Marco Brescianini, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Domilson Cordeiro dos Santos, Federico Croci, David De Gea Quintana, Lapo Deli, Radu-Matei Dragusin, Fortune Egharevba, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Gianmaria Fei, Viery Fernandes Santos Lopes, Niccolò Fortini, Albert Gudmundsson, Moise Bioty Kean, Luca Lezzerini, Rolando Mandragora, Federico Melani, Matías Agustín Moreno, Cher Ndour, Alessandro Perrotti, Roberto Piccoli, Antonio Pirrò, Luca Ranieri e Simon Solomon Sohm. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Fiorentina 2026 - 2027

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