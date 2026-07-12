Figuraccia mondiale dell’esercito russo | la mitragliatrice spara via… il soldato video
Un video mostra una mitragliatrice YakB-12 che spara e colpisce un soldato durante un’operazione per abbattere droni ucraini. L’immagine evidenzia un momento in cui l’arma, invece di colpire il bersaglio aerei, colpisce il militare che si trova vicino. La scena è stata ripresa da un'unità militare e diffusa online, attirando commenti sulla gestione delle difese contro i droni.
Per abbattere i droni lanciati dall’Ucraina, la Russia ricorre a soluzioni improvvisate, anche a una mitragliatrice un po’ disobbediente. O nline rimbalza il video che documenta il tentativo grottesco di un’unità che prova ad impiegare una mitragliatrice YakB-12.7, solitamente installata sugli elicotteri. L’arma viene sistemata su una base fissa, con risultati discutibili: il soldato russo viene “sparato” via dalla mitragliatrice, dopo averlo disarcionato. Non una bella figura per l’esercito russo. Il video della mitragliatrice russa che spara via il soldato. La YakB-12.7 (Yakushev-Borzov) è una mitragliatrice pesante rotante a quattro canne sviluppata in Unione Sovietica all’inizio degli anni ’70 per equipaggiare soprattutto l’elicottero d’attacco Mil Mi-24 “Hind”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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