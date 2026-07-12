Figuraccia mondiale dell’esercito russo | la mitragliatrice spara via… il soldato video

Notizia in breve

Un video mostra una mitragliatrice YakB-12 che spara e colpisce un soldato durante un’operazione per abbattere droni ucraini. L’immagine evidenzia un momento in cui l’arma, invece di colpire il bersaglio aerei, colpisce il militare che si trova vicino. La scena è stata ripresa da un'unità militare e diffusa online, attirando commenti sulla gestione delle difese contro i droni.