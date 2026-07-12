fantacampionato mondiale i 3 top e i 3 flop di norvegia inghilterra

L'Inghilterra ha superato 2-1 la Norvegia ai supplementari e si è qualificata per le semifinali del Mondiale. Jude Bellingham ha segnato una doppietta, contribuendo alla vittoria. Tra i migliori, Bellingham e i due goal. Tra i peggiori, la difesa norvegese, il portiere e alcuni centrocampisti. La partita si è conclusa dopo i tempi supplementari, con l'Inghilterra che avanza nel torneo.

L'Inghilterra vola in semifinale del Mondiale battendo 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari. Protagonista assoluto Jude Bellingham, autore della doppietta che regala ai Tre Leoni il pass per il penultimo atto del torneo. Gli scandinavi erano passati in vantaggio al 36' con Schjelderup, in un'azione contestata dagli inglesi per un possibile contatto del pallone con un cavo della spider cam. Nei minuti di recupero del primo tempo la stella del Real Madrid firma il pareggio, poi nel primo tempo supplementare completa la rimonta con il gol decisivo. La squadra di Thomas Tuchel conquista così la semifinale, contro l'Argentina, al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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