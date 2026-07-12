L'Argentina ha battuto 3-1 la Svizzera ai quarti di finale dopo i tempi supplementari, conquistando così la semifinale contro l’Inghilterra. La squadra di Scaloni ha aperto le marcature al 10° minuto con un colpo di testa di Mac Allister su assist di Messi. Nella ripresa, Ndoye ha pareggiato per la Svizzera. La partita si è conclusa con i gol di Messi, Lautaro Martinez e Julian Alvarez, che hanno deciso il risultato.

L'Argentina supera 3-1 la Svizzera dopo i tempi supplementari e conquista la semifinale mondiale contro l'Inghilterra. La squadra di Scaloni sblocca il match dopo appena 10 minuti con il colpo di testa di Mac Allister su assist da corner di Messi, ma nella ripresa viene raggiunta dal pareggio di Ndoye. Gli elvetici restano in dieci per l'espulsione di Embolo, simulazione e doppio giallo, ma resistono fino ai supplementari. A decidere la sfida sono le giocate dei campioni: al 112' Julian Alvarez trova il gol del nuovo vantaggio con uno splendido destro all'incrocio, poi Lautaro Martinez chiude i conti in contropiede fissando il definitivo 3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Argentina-Svizzera

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