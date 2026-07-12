Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione di VinciCasa si è svolta oggi, domenica 12 luglio 2026, alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. VinciCasa permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. L’estrazione si è svolta come previsto, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti. I risultati saranno disponibili nelle prossime ore.