Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 luglio 2026
L’estrazione di VinciCasa si è svolta oggi, domenica 12 luglio 2026, alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. VinciCasa permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. L’estrazione si è svolta come previsto, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti. I risultati saranno disponibili nelle prossime ore.
Estrazione VinciCasa oggi 12 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 12 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 10 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 9 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 8 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 7 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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