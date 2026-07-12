Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verde

A circa un'ora da Roma si trova un laghetto con acqua cristallina e aree verdi, ideale per fare il bagno durante l’estate. Questo luogo, che ricorda scenari esotici, è frequentato da chi cerca di sfuggire al caldo cittadino senza allontanarsi troppo dalla capitale. È possibile accedervi facilmente e trascorrere ore di relax immersi nella natura, lontano dal traffico e dall’affollamento urbano. La zona è aperta durante la stagione estiva e permette di fare il bagno in acque limpide.

Con l’estate siamo tutti alla ricerca di un metodo per fuggire dal caldo e, forse non lo sapete, ma a un’ora circa da Roma esiste un laghetto che sembra uscito da una cartolina esotica, ma senza prendere aerei né allontanarsi troppo dalla Capitale. Acqua cristallina, verde fitto, silenzio e una cascata naturale trasformano questo luogo in una delle mete più desiderate della stagione: un rifugio fresco dove fare il bagno e staccare davvero dalla città. Ma dove si trova questo laghetto caraibico? Il Laghetto di San Benedetto, i “Caraibi” nascosti vicino Roma dove l’estate diventa fresca e piacevole. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto da segnare in agenda è il Laghetto di San Benedetto, a Subiaco, nel cuore dei Monti Simbruini e nella valle dell’Aniene. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verdeEstate a Roma: il laghetto caraibico a un’ora dalla città dove fare il bagno tra acqua cristallina, verde e fresco. funweek.it

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