L’emergenza povertà rappresenta una realtà spesso poco discussa e poco definita, anche se esiste e interessa molte persone. Spesso si preferisce non parlarne pubblicamente, nonostante le difficoltà economiche di molte famiglie. Questa situazione riguarda situazioni di disagio che non vengono evidenziate come emergenza, ma che rappresentano comunque un problema reale. La povertà può manifestarsi in vari modi e coinvolge una parte significativa della popolazione, anche se non sempre riceve l’attenzione che meriterebbe.

Ci sono emergenze economiche e finanziarie che di tanto in tanto occupano le prime pagine dei giornali. E poi ci sono emergenze che si preferisce tacere, che ci sono ma di cui si parla poco, che non sono neppure definite tali. la povertà fa parte di quest’ultima. Eppure i danni più gravi provocati dalla pandemia, dopo il numero di morti, c’è sicuramente l’aumento dei poveri. Un milione di più in Italia. Uomini e donne che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita decente. poveri sono gli immigrati, gli operai, le famiglie in cui le donne espulse dal mondo del lavoro, i giovani senza occupazione, chi ha bassi livelli di istruzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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LA POVERTÀ CHE BRUCIA

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