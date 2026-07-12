Se l’Italia pensava di poter tirare un respiro di sollievo sperando che le piogge potessero sconfiggere il caldo torrido, si è illusa. Dopo questo weekend di instabilità dovuto a masse d’aria fredda provenienti da ovest che hanno portato a temporali (molto forti per esempio in provincia di Alessandria) e grandine e con altre tempeste previste tra sabato e domenica nel Nord Italia (Lombardia, Veneto, Alpi e Appennini),da lunedì dovrà fare i conti con il ritorno del grande caldo. Un fine settimana che si vede raggiungere punte massime di caldo come quelle sarde e che potrebbero essere addirittura superate nelle Isole e al sud Italia, nonché nelle aree interne del Centro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Emergenza caldo, l’Italia sobbolle: ‘Verso i picchi dei 43 gradi’

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