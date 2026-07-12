Emergenza caldo l’Italia sobbolle | ‘Verso i picchi dei 43 gradi’
L’Italia si prepara a raggiungere punte di 43 gradi, secondo le previsioni meteo. Le temperature elevate continuano a interessare diverse regioni, nonostante le piogge recenti. Le autorità hanno emesso allerte per ondate di calore, raccomandando precauzioni alla popolazione. Le temperature massime sono state registrate in varie città, con picchi che superano i 40 gradi. Nessuna regione sembra essere immune dall’ondata di caldo che coinvolge il paese.
Se l’Italia pensava di poter tirare un respiro di sollievo sperando che le piogge potessero sconfiggere il caldo torrido, si è illusa. Dopo questo weekend di instabilità dovuto a masse d’aria fredda provenienti da ovest che hanno portato a temporali (molto forti per esempio in provincia di Alessandria) e grandine e con altre tempeste previste tra sabato e domenica nel Nord Italia (Lombardia, Veneto, Alpi e Appennini),da lunedì dovrà fare i conti con il ritorno del grande caldo. Un fine settimana che si vede raggiungere punte massime di caldo come quelle sarde e che potrebbero essere addirittura superate nelle Isole e al sud Italia, nonché nelle aree interne del Centro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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