. Saltato il trasferimento del brasiliano allo United. Nel calciomercato della Juventus i sogni devono scontrarsi con la rigida realtà dei paletti finanziari e dei budget disponibili. Sebbene desiderare grandi campioni sia legittimo, la dirigenza bianconera è costretta a muoversi solo lungo i sentieri della reale sostenibilità economica. Al momento, la priorità assoluta è trovare una quadra tra le precise richieste fisiche di Luciano Spalletti e le reali possibilità delle casse societarie. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I Primi nomi sul tavolo: Kessié e Goretzka. La Juventus mantiene vivi i contatti con gli entourage di Franck Kessié e Leon Goretzka, ma entrambe le trattative presentano ostacoli complessi: La suggestione Éderson e il caso Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson con lo sconto stuzzica: per Spalletti è superiore a Kessié e Goretzka

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[Romano] Tensione tra il Milan e l'Eintracht. A seguito di accordi verbali con Krösche e Hardung, l'Eintracht ha risposto. Il club tedesco sta chiedendo un sostanzioso costo di risarcimento per liberare i loro dirigenti, che hanno raggiunto una base di accordo co reddit