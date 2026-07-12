Ederson con lo sconto stuzzica | per Spalletti è superiore a Kessié e Goretzka

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere brasiliano, dopo aver rinunciato al trasferimento in Premier League, si presenta come una possibile alternativa per il club. Spalletti lo considera superiore a Kessié e Goretzka, secondo alcune fonti interne. Nel frattempo, il mercato della Juventus resta condizionato dai limiti di spesa imposti dalle regole finanziarie, impedendo operazioni di grande calibro.

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. Saltato il trasferimento del brasiliano allo United. Nel calciomercato della Juventus i sogni devono scontrarsi con la rigida realtà dei paletti finanziari e dei budget disponibili. Sebbene desiderare grandi campioni sia legittimo, la dirigenza bianconera è costretta a muoversi solo lungo i sentieri della reale sostenibilità economica. Al momento, la priorità assoluta è trovare una quadra tra le precise richieste fisiche di Luciano Spalletti e le reali possibilità delle casse societarie. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I Primi nomi sul tavolo: Kessié e Goretzka. La Juventus mantiene vivi i contatti con gli entourage di Franck Kessié e Leon Goretzka, ma entrambe le trattative presentano ostacoli complessi: La suggestione Éderson e il caso Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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