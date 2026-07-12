È stato identificato il giovane trovato senza vita nella mattinata di sabato nelle acque del canale Muson Vecchio, a Mirano, in provincia di Venezia. Si tratta di Alex Favaro, 24 anni, originario di Noale. Sul corpo del ragazzo sarà eseguita l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte. Il ritrovamento e il riconoscimento. Il corpo del 24enne era stato recuperato intorno alle 6 del mattino nei pressi di via Bastia Fuori, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori. A consentire l’identificazione sono stati i genitori del giovane, che hanno riconosciuto alcuni segni distintivi sul corpo del figlio. Alex Favaro si era allontanato da casa e, non vedendolo rientrare, i familiari avevano presentato denuncia alle autorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “E’ proprio lui!”. Trovato morto in un canale, ora la notizia: giovanissimo!

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Nuoro: 38enne Trovato Morto in Casa, Giallo

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