E’ proprio lui! Trovato morto in un canale ora la notizia | giovanissimo!

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel canale Muson Vecchio a Mirano, in provincia di Venezia. È stato identificato come Alex Favaro, originario di Noale. La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato.

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È stato identificato il giovane trovato senza vita nella mattinata di sabato nelle acque del canale Muson Vecchio, a Mirano, in provincia di Venezia. Si tratta di Alex Favaro, 24 anni, originario di Noale. Sul corpo del ragazzo sarà eseguita l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte. Il ritrovamento e il riconoscimento. Il corpo del 24enne era stato recuperato intorno alle 6 del mattino nei pressi di via Bastia Fuori, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori. A consentire l’identificazione sono stati i genitori del giovane, che hanno riconosciuto alcuni segni distintivi sul corpo del figlio. Alex Favaro si era allontanato da casa e, non vedendolo rientrare, i familiari avevano presentato denuncia alle autorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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