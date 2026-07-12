due papi non sono bastati a sistemare il molo di lampedusa

Il molo di Lampedusa, nonostante l’intitolazione a papa Francesco e la visita di un rappresentante di Leone XIV, resta in condizioni precarie. Migliaia di migranti transitano ogni anno da quel punto, che continua a mostrare segni di degrado. La denominazione ufficiale e la visita non hanno portato a interventi significativi per il miglioramento della struttura. La zona, ancora in stato di abbandono, non è stata adeguatamente sistemata.

L'intitolazione a Francesco e la visita di Leone XIV non hanno cambiato le condizioni pessime di un posto da cui passano migliaia di persone migranti ogni anno Il molo della piccola isola siciliana di Lampedusa è stato intitolato a papa Francesco, morto il 21 aprile dello scorso anno. C’è una targa a segnalarlo, molto visibile perché incastonata su una specie di pietra a forma di conchiglia, che si distingue bene dal contesto circostante. L’ha inaugurata papa Leone XIV durante la sua visita lo scorso 4 luglio. Dice: «Molo Papa Francesco. Luogo di approdo, speranza e umanità». Il molo, che prima si chiamava “Favaloro”, è il posto in cui vengono fatte sbarcare praticamente tutte le persone migranti che raggiungono Lampedusa dall’Africa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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