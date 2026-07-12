Dopo 720 giorni senza collegamento, residenti e consiglieri si sono radunati davanti al cantiere di via Ludovico il Moro per un presidio. La consegna del ponte, prevista da tempo, è stata nuovamente rinviata e ieri è stata organizzata una festa di ringraziamento ironica. La situazione è definita da alcuni come vergognosa, e la data di consegna non rispettata è diventata motivo di protesta.

Una festa di ringraziamento per il ponte di via Ludovico il Moro è stata ironicamente organizzata ieri, ennesima data di consegna non rispettata. Dopo 720 giorni trascorsi senza il collegamento, residenti ed esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale si sono ritrovati davanti al cantiere per un piccolo presidio. "Siamo molto lontani dalla consegna del ponte – ha detto Luca Tagliacarne –. Ogni giorno perdo tempo perché il ponte Ghisoni è congestionato e ci sono diversi cantieri che rallentano il traffico ". Secondo i residenti ci si sarebbe potuti affidare al Genio pontieri: "Nell’arco di una settimana avrebbe posato il ponte e risolto il problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due anni senza il ponte. Residenti e consiglieri: "Situazione vergognosa"

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Pavia, ritardi per il ponte di viale Ludovico il Moro: il caso in commissione

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