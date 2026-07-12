La strada dello Spluga è il paradiso estivo dei ciclisti. Con l’inizio del mese di luglio è tornata "Spluga da capogiro", l’iniziativa promossa dal Consorzio Turistico della Valchiavenna, in collaborazione con il Consorzio di Madesimo, cresciuta e diventata un appuntamento fisso dell’estate in Valchiavenna. A luglio e agosto, la domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 12, il tratto più suggestivo della strada statale 36, fra Campodolcino e Pianazzo (Madesimo), è chiuso al traffico motorizzato e aperto a ciclisti e pedoni che possono percorrerla in libertà e in completa sicurezza. Una pedalata, o una camminata, che diventa esperienza se abbinata a una pausa di gusto in uno dei tanti bar e ristoranti della valle, per assaggiare le specialità locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domeniche da “capogiro“. Spluga chiuso alle auto

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