Diabete d' estate | tutto quello che c' è da sapere su glicemia sensori e attività fisica

Da video.gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'estate, le persone con diabete devono monitorare attentamente i livelli di glicemia, soprattutto con l'uso di sensori che rilevano costantemente i valori. Il caldo può influire sull’accuratezza di questi dispositivi e sulla salute generale, richiedendo attenzione nella gestione quotidiana. Per praticare sport senza rischi, è importante adattare le attività alle condizioni climatiche e seguire indicazioni specifiche sulla regolazione della glicemia.

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Dagli effetti del caldo sull'organismo al corretto utilizzo dei sensori della glicemia, fino ai consigli per praticare sport senza rischi. In questa video-intervista realizzata da Medikea per Gazzetta Active, Raffaella Buzzetti, presidente della Società Italiana di Diabetologia, spiega come affrontare l'estate in sicurezza. (Intervista di Sofia Vitali, montaggio di Luca Pellegrini). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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