Ultimo appuntamento con la quarta stagione di Delitti ai Caraibi: su Rete 4 vanno in onda gli episodi conclusivi, tra un misterioso omicidio su un veliero e un'inchiesta nel mondo delle lotte clandestine. Questa sera, domenica 12 luglio, si conclude su Rete 4 la quarta stagione di Delitti ai Caraibi (Tropiques criminels), l'apprezzata serie crime francese ambientata nella splendida isola della Martinica. A partire dalle 21:35 andranno in onda gli ultimi due episodi della stagione, che vedranno le detective Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli alle prese con due casi particolarmente complessi, destinati a mettere alla prova non solo il loro intuito investigativo, ma anche il loro rapporto personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delitti ai Caraibi 4, stasera su Rete 4 finale di stagione: trame degli ultimi due episodi

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Delitti ai Caraibi, la quarta stagione della serie crime al via stasera su Rete 4Stasera su Rete 4 inizia la quarta stagione di Delitti ai Caraibi, una serie crime.

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