Dall’alba al tramonto Natura e teatro civile al Parco del Grumello

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal mattino presto fino a sera, il Parco di Villa del Grumello ospita eventi di musica e teatro, con attività che si svolgono dall’alba fino al tramonto. La giornata inizia alle 5 del mattino e prosegue con spettacoli e iniziative di vario tipo, coinvolgendo il pubblico in un dialogo tra natura e arte. L’intera giornata è dedicata a momenti di aggregazione e spettacolo all’interno del parco.

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Dalle prime luci dell’alba fino al tramonto, il Parco di Villa del Grumello si trasforma in uno spazio di incontro tra natura, musica e teatro. Una giornata che inizia alle 5.15 con il concerto all’alba "Echoes. Alba al Grumello", inserito nella rassegna "Intorno al Festival", che invita il pubblico a vivere il risveglio del parco accompagnati dalla musica, in un dialogo tra suono e paesaggio. Il concerto vedrà protagonisti Salvatore Castellano al saxofono e Laura Sofia Brandão Álvares al violoncello, con un programma che attraversa le opere di Johann Sebastian Bach, Brian Cockcroft, David Lang e Ludwig van Beethoven. Nel pomeriggio, alle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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