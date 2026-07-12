Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, preferirebbe trasferirsi alla Juventus durante il calciomercato estivo. Il portiere italiano è stato contattato anche dal Napoli, ma la sua scelta sembra orientata verso i bianconeri. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club londinese valuta le offerte ricevute. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Guglielmo Vicario potrebbe tornare in Italia in questo calciomercato estivo; Napoli e Juventus sono interessate al portiere del Tottenham, che preferirebbe firmare con i bianconeri. Vicario conteso da Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto turco di calciomercato Ekrem Konur su X: Guglielmo Vicario preferisce un trasferimento alla Juventus. Il portiere italiano è stato offerto anche al Napoli. La Juventus potrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, una formula già approvata dal Tottenham. #Tottenham Guglielmo Vicario prefers a move to Juventus after serving as Tottenham’s third?choice goalkeeper under Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Dalla Turchia: Vicario preferisce la Juventus al Napoli

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