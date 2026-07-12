Dalla Costa Smeralda a Saint-Tropez passando per Venezia Taormina e la Costiera Amalfitana i grandi marchi del lusso del beverage e della moda trasformano beach club hotel terrazze panoramiche e ristoranti
Durante l’estate 2026, grandi marchi del lusso, del beverage e della moda hanno preso il controllo di beach club, hotel e ristoranti in località come la Costa Smeralda, Saint-Tropez, Venezia, Taormina e la Costiera Amalfitana. Non si tratta più di semplici sponsorizzazioni, ma di vere e proprie esperienze immersive che trasformano questi spazi in estensioni del loro stile e identità visiva. I takeover sono diventati una tendenza dominante.
N on più semplici sponsorizzazioni, ma vere e proprie esperienze immersive. L’estate 2026 consacra il fenomeno dei takeover di lidi e ristoranti al mare firmati dai grandi marchi del lusso, del beverage e della moda, che trasformano beach club, hotel, terrazze panoramiche e ristoranti in estensioni del proprio universo estetico. Leggi anche › 12 indirizzi food&drink per l’estate. Da provare subito Dalla Costa Smeralda a Saint-Tropez, passando per Venezia, Taormina e la Costiera Amalfitana, ogni destinazione diventa un luogo da vivere oltre che da visitare, tra allestimenti su misura, capsule collection, cocktail dedicati e installazioni pensate per raccontare un lifestyle fatto di design, convivialità e vacanze da ricordare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Dai takeover degli hotel di lusso ai beach club da visitare in giornata, le maison trasformano le mete più esclusive dell’estate in estensioni del proprio immaginarioLe maison di moda stanno aprendo hotel di lusso e beach club, trasformando le mete estive più esclusive in estensioni del proprio stile.
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A causa degli incendi che hanno interessato la zona, è rimasto chiuso per alcune ore l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, voli deviati sugli altri aeroporti sardi #ANSA x.com