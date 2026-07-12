dalla costa smeralda a saint tropez passando per venezia taormina e la costiera amalfitana i grandi marchi del lusso del beverage e della moda trasformano beach club hotel terrazze panoramiche e ristoranti

Notizia in breve

Durante l’estate 2026, grandi marchi del lusso, del beverage e della moda hanno preso il controllo di beach club, hotel e ristoranti in località come la Costa Smeralda, Saint-Tropez, Venezia, Taormina e la Costiera Amalfitana. Non si tratta più di semplici sponsorizzazioni, ma di vere e proprie esperienze immersive che trasformano questi spazi in estensioni del loro stile e identità visiva. I takeover sono diventati una tendenza dominante.