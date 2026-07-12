Da Kate Moss a Cindy Crawford | i 20 abiti da sposa più belli delle modelle del resto sono del mestiere
Una modella ceca ha sposato il partner dopo 25 anni di convivenza, scegliendo un abito vintage di Lanvin durante il matrimonio a Torino. L’evento ha portato a riaccendere l’attenzione sugli abiti da sposa delle modelle, con molti esempi tra i più belli della storia del settore. Tra questi, figurano anche i vestiti indossati da alcune delle modelle più conosciute, come Kate Moss e Cindy Crawford.
A riportarci sull’argomento è stato, ad esempio, il recentissimo matrimonio della supermodella ceca Eva Herzigová. Dopo 25 anni di vita assieme a Gregorio Marsiaj, la modella ha deciso di dire «sì» a Torino in vintage Lanvin: una scusa più che sufficiente per tornare a curiosare negli album di nozze delle sue colleghe. Da Kate Moss a Cindy Crawford, passando per Iman, Claudia Schiffer e Vittoria Ceretti, le spose da riscoprire non mancano. Ne abbiamo scelti 20: ecco i vestiti da sposa più belli delle modelle. Impossibile non partire da lei: Kate Moss nel 2011 per le nozze con Jamie Hince ha indossato un abito fatto su misura da John Galliano. Una silhouette ispirata agli anni Venti e Trenta ricoperta di ricami, paillettes, perline e dettagli dorati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
90s Runway Queens | Kate Moss | Cindy Crawford | Tyra Banks
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