Una modella ceca ha sposato il partner dopo 25 anni di convivenza, scegliendo un abito vintage di Lanvin durante il matrimonio a Torino. L’evento ha portato a riaccendere l’attenzione sugli abiti da sposa delle modelle, con molti esempi tra i più belli della storia del settore. Tra questi, figurano anche i vestiti indossati da alcune delle modelle più conosciute, come Kate Moss e Cindy Crawford.

A riportarci sull’argomento è stato, ad esempio, il recentissimo matrimonio della supermodella ceca Eva Herzigová. Dopo 25 anni di vita assieme a Gregorio Marsiaj, la modella ha deciso di dire «sì» a Torino in vintage Lanvin: una scusa più che sufficiente per tornare a curiosare negli album di nozze delle sue colleghe. Da Kate Moss a Cindy Crawford, passando per Iman, Claudia Schiffer e Vittoria Ceretti, le spose da riscoprire non mancano. Ne abbiamo scelti 20: ecco i vestiti da sposa più belli delle modelle. Impossibile non partire da lei: Kate Moss nel 2011 per le nozze con Jamie Hince ha indossato un abito fatto su misura da John Galliano. Una silhouette ispirata agli anni Venti e Trenta ricoperta di ricami, paillettes, perline e dettagli dorati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Kate Moss a Cindy Crawford: i 20 abiti da sposa più belli delle modelle (del resto, sono del mestiere)

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90s Runway Queens | Kate Moss | Cindy Crawford | Tyra Banks

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