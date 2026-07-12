In meno di sei settimane, la situazione in MotoGP è cambiata radicalmente. Dopo il GP del Mugello, Aprilia sembrava in corsa per il titolo, ma nelle quattro gare successive, la squadra ha ottenuto risultati molto diversi. La scorsa settimana un pilota ha dichiarato di “godere come un riccio”, mentre un altro ha ottenuto una vittoria, segnando una svolta nella stagione. La classifica generale e le performance dei piloti sono state influenzate da questi eventi.

In meno di un mese e mezzo è cambiato tutto in MotoGP, con Aprilia che dopo il Mugello sembrava pronta a vivere una sfida in famiglia per il titolo tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin mentre oggi arriva alla pausa estiva di metà campionato con la consapevolezza di aver perso una grande occasione dovendo ripartire quasi da zero contro un avversario estremamente minaccioso e più motivato che mai come Marc Marquez. Il pilota catalano della Ducati, condizionato da problemi fisici nel primo scorcio della stagione e costretto a saltare due Gran Premi per una doppia operazione (piede e spalla) dopo la caduta nella Sprint di Le Mans, aveva toccato al termine del GP d’Italia un massimo svantaggio di 102 punti dal leader della generale Bezzecchi e 85 dall’altra RS-GP Factory di Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da “godo come un riccio” alla riscossa di Marquez: il mondo alla rovescia per Aprilia in 4 GP

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due Aprilia alla riscossa. Ogura s’accende e Bez va. Ducati per il colpo SprintVenerdì si sono svolte le qualifiche di apertura, con due Aprilia che si sono fatte notare.

Marc Marquez torna il favorito per il Mondiale: da -102 a -40 in 2 GP. E la Ducati ha colmato il gap dalla ApriliaIn due GP, Marc Marquez ha ridotto il suo svantaggio nel campionato da 102 a 40 punti, tornando a essere il favorito per il titolo.