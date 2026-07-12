Un vasto incendio si è sviluppato nelle Coste di Staffolo, interessando un campo di stoppie. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco di Jesi, la squadra boschiva di Macerata e volontari di Apiro. Le fiamme si sono propagate velocemente a causa della vegetazione secca, richiedendo l’intervento di più forze di soccorso per contenere l’incendio e proteggere le abitazioni vicine.

STAFFOLO Vasto incendio in località Coste di Staffolo. Le fiamme hanno avvolto un campo di stoppie. Il rogo si è propagato rapidamente, alimentato dalla vegetazione secca, rendendo necessario l’intervento di più squadre. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Jesi, la squadra boschiva di Macerata e i volontari di Apiro. Non si registrano persone coinvolte Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Sul posto anche l'intervento di un elicottero. Al momento non si registrano persone coinvolte. Restano da chiarire le cause dell’incendio. La nota ufficiale dei vigili del fuoco alle ore 17.44 I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 in località Coste di Staffolo per un incendio che ha interessato un campo di grano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Coste di Staffolo, vasto incendio. In azione i vigili di Jesi, la squadra boschiva di Macerata e i volontari di Apiro. Abitazioni da proteggere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vasto incendio nelle campagne di Nerola: evacuate alcune abitazioni, vigili del fuoco impegnati da oltre 15 oreUn incendio si è sviluppato nelle campagne di Nerola, tra Roma e Rieti, e le fiamme sono attualmente in corso da oltre 15 ore.

Vasto incendio in un campo, evacuate alcune abitazioni. La sindaca di Osimo: “Non venite qui”Un incendio di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un campo lungo via Recanati, a Osimo.

Argomenti più discussi: Il rapinatore di banca Intesa e il coltello lasciato dai carabinieri: L’ho usato per sgozzare un uomo; Il progetto è da integrare, gli uffici frenano. Campo Ciarrocchi al rallentatore, il presidente della Samb Massi avvisa il sindaco Mozzoni.

Vasto incendio nei campi di Staffolo. Vigili del Fuoco al lavoro per proteggere le caseLe fiamme sono divampate in un campo di grano in località Coste. Sul posto unità da Ancona, Jesi, Osimo, Macerata. All'opera anche l'elicottero della Campagna Antincendio Boschivo della Protezione Civ ... rainews.it

Coste di Staffolo, vasto incendio in corso. In azione i vigili del fuoco di Jesi, la squadra boschiva di Macerata e i volontari di Apiro. Gli...STAFFOLO Vasto incendio in località Coste di Staffolo. Le fiamme hanno avvolto un campo di stoppie. Il rogo si è propagato ... msn.com