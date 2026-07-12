Le forze dell'ordine stanno effettuando controlli sulla strada SP237 di Brescia, con particolare attenzione al tratto delle Coste di Sant’Eusebio, molto frequentato da motociclisti e automobilisti durante il fine settimana.

Continuano i servizi di controllo alla circolazione stradale sulla SP237 di Brescia, con particolare attenzione al tratto delle “Coste di Sant’Eusebio”, arteria interessata da un intenso flusso di motoveicoli anche durante questo weekend. Grazie alla pianificazione strategica svolta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Andrea Polichetti, anche in questo fine settimana, sulla base di un’ordinanza del Questore, è stato attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione ha visto l'impiego congiunto, tra le giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio,... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Coste di Sant'Eusebio nel mirino dei controlli delle forze dell'ordine a motociclisti e automobilisti

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