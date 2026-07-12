Massimiliano Allegri si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli, ma il suo legame con il club affonda le radici in un passato da calciatore che in pochi ricordano. Massimiliano Gallo, sulle pagine del Corriere dello Sport, ripercorre quella breve esperienza vissuta in una delle stagioni più difficili della storia azzurra, quando il centrocampista livornese disputò appena sette partite dopo essere stato voluto da Giovanni Galeone. Massimiliano Gallo del Corriere dello Sport ricorda come quell’annata si concluse con la retrocessione in Serie B, appena 14 punti conquistati e ben quattro allenatori alternatisi sulla panchina partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Allegri, il ritorno a Napoli: da sette presenze in azzurro alla missione di aprire un nuovo ciclo vincente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Como, Fabregas e il Milan: Ho vinto in tanti modi. Al ritorno giocherà in un altro modo...

Notizie e thread social correlati

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri è pronto: il nuovo ciclo azzurro può finalmente iniziare”Massimiliano Allegri ha concluso la risoluzione del contratto con il Milan e ora è libero di firmare con il Napoli.

Corriere dello Sport: “Napoli, Vergara conquista Allegri: il talento azzurro è pronto a diventare protagonista”Antonio Vergara, talento del Napoli proveniente da Frattamaggiore, ha completato una stagione di crescita che ha confermato il suo salto di qualità.

Temi più discussi: Allegri allenatore del Napoli, è ufficiale: c'è il tweet di De Laurentiis; Milan, ossessionati da Allegri; Amorim si presenta al Milan: L'obiettivo è dominare il campionato. Allegri? Lo rispetto, ma...; RITIRO NAPOLI A DIMARO, ALLEGRI CONVOCA FINO A 35 GIOCATORI: ECCO LE NOVITÀ.

De Bruyne sarà un pilastro del Napoli di Allegri, non è in discussione Il Corriere dello Sport lo inserisce tra i calciatori certi di restare. Max stravede per lui e né il Mondiale né lo scorso campionato gli hanno fatto cambiare idea. La difficile convivenza con McTo x.com

Corriere dello Sport: Napoli, Allegri pronto all’annuncio: il 14 luglio la possibile presentazione in cittàL’attesa è ormai agli sgoccioli: Massimiliano Allegri è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis è ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, Lukaku rilancia le proprie ambizioni: Allegri vuole ripartire da Big RomRomelu Lukaku torna protagonista e il suo futuro al Napoli torna improvvisamente al centro del progetto tecnico. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il gol decisivo realizzato con ... napolipiu.com