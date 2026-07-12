Nell’ambito di un’operazione interforze, sono state identificate 466 persone e verificati 172 veicoli nel territorio di Ottaviano. Sono stati effettuati controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali. L’intervento ha coinvolto forze di polizia in un servizio straordinario di controllo. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali denunce o sanzioni.

Ottaviano, operazione interforze sul territorio: centinaia di controlli tra persone, veicoli ed esercizi commerciali. Servizio straordinario di controllo ad Ottaviano. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, con il supporto dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ottaviano. L’attività è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e si inserisce nei servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità sul territorio. A darne notizia la Questura di Napoli. Centinaia di persone identificate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli ad Ottaviano: 466 persone identificate e 172 veicoli verificati

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