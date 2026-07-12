È stato pubblicato un rapporto che analizza i costi di trasporto di una fornitura di mascherine cinesi, del valore di 1,25 miliardi di euro, acquistate dalla struttura commissariale. Dall’indagine sono emersi elementi preoccupanti riguardo alle spese di trasporto e alle modalità di consegna. La vicenda riguarda i dettagli di una fornitura di dispositivi di protezione individuale e i relativi costi logistici.

Il pacco è servito con tanto di trasporto. Dall'analisi della maxi fornitura da 1 miliardo e 250 milioni di euro per le mascherine cinesi, acquistate dalla struttura commissariale di Arcuri, sono già emersi una serie di elementi allarmanti. Ieri, numeri alla mano, Il Tempo ha fornito la prova di come quei dispositivi di protezione individuale siano stati strapagati. Già qua sarebbe una beffa, a questo però va aggiunto che una parte di quella fornitura, circa 250 milioni di pezzi, è risultata non conforme. In proporzione, quindi, le abbiamo pagate ancora di più. Quanto di più? Circa 17 volte le ffp2 e 37 volte le chirurgiche. Finita qui? Neanche per sogno, manca ancora un altro capitolo: il costo di trasporto, ovviamente anche quello gonfiato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conto alla rovescia per Conte: ecco la verità sui costi di trasporto

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