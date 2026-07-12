Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono riservate ai docenti che devono compilare la domanda con un massimo di 150 preferenze per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni sono pensate per aiutare i docenti a completare correttamente la procedura. Non sono indicati ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di partecipazione.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Mercoledì 22 luglio, ore 10:30 – 11:30Mercoledì 22 luglio, ore 11:45 – 12:45Mercoledì 22 luglio, ore 14:45 – 15:45Mercoledì 22 luglio, ore 16:00 – 17:00Mercoledì 22 luglio, ore 17:15 – 18:15 Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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