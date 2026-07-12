Conferma supplenza sostegno 2026 27 | come compilare la sezione nella domanda dal 16 luglio

Dal 16 luglio alle 14:00 alle 29 luglio alle 14:00 sarà possibile inviare le domande per le supplenze di sostegno 202627, con un massimo di 150 preferenze. La richiesta riguarda l'assegnazione di supplenze da GaE o GPS. Le supplenze si svolgeranno fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La procedura prevede anche la compilazione della sezione dedicata nella domanda, che si può completare durante il periodo stabilito.

Dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00 sarà possibile presentare la domanda per le max 150 preferenze, per richiedere l'assegnazione di una supplenza da GaE o GPS fino al 31 agosto o 30 giugno 2027. Una delle sezioni della domanda sarà quella relativa alla richiesta di riconferma sullo stesso posto di sostegno occupato nell'a.s. 202526. L'articolo Conferma supplenza sostegno 202627: come compilare la sezione nella domanda dal 16 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, la compilazione della domanda e tutti i consigli utili

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