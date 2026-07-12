Con Pedemontana al Bosco delle Querce 3.200 alberi a rischio

Un'area di circa 3.200 alberi nel Bosco delle Querce rischia di essere abbattuta a causa di un progetto di ampliamento della Pedemontana. La decisione riguarda un tratto stradale che attraversa il bosco, con un'ordinanza di demolizione già firmata. La zona è soggetta a un procedimento legale di sospensione, ma l'intervento non è ancora stato bloccato. La questione ha suscitato proteste da parte di comitati ambientali e cittadini.

Nel giorno in cui Seveso ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il cinquantesimo anniversario del disastro Icmesa, dieci storiche realtà ambientaliste e animaliste - Amb, Comitato Civico Ambiente, Enpa, Fondo Forestale, Greenpeace Milano, Lac, Lav, Legambiente Seregno, Lipu Milano, Pro Parco e Suolo Libero - hanno scelto di unire le proprie voci firmando un appello congiunto per difendere il Bosco delle Querce, oggi minacciato dal progetto della Pedemontana. Le associazioni parlano di un’urgenza che non può più essere ignorata. "Riteniamo doveroso richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sul futuro del Bosco delle Querce", scrivono, ricordando che l’area interessata dai lavori non è una fascia marginale di vegetazione, ma un nucleo vitale del parco: oltre 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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