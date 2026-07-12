Una donna si è recata in salone per un taglio, ma ha scoperto di avere le doppie punte. Redken ha lanciato il trattamento Hair Bandage Balm, senza risciacquo, che promette di ripararle. Il prodotto ha un profumo di mandarino e gelsomino, con una nota ambrata. La soluzione viene applicata direttamente sui capelli, senza bisogno di risciacquo. Non ci sono ancora dati ufficiali sulla durata dell’effetto o sui risultati a lungo termine.

Per risolvere questo problema Redken ha messo a punto Hair Bandage Balm: un trattamento senza risciacquo, dal profumo inebriante con note di mandarino e gelsomino e un fondo ambrato. La sua formula aiuta a rinforzare la fibra e a ridurre le doppie punte, dando ai capelli un aspetto più sano e corposo. Il plus? È davvero piacevole da applicare perché ha una texture cremosa che non appiccica, ed è anche molto profumata. La promessa è di doppie punte sigillate fino al +96% e lunghezze fino a 12 vuole più nutrite. Insolito parlare di balm, sono più conosciuti i leave in, ma provare questo prodotto potrebbe cambiare l'approccio alla salute dei capelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come riparare le doppie punte con il Redken Hair Bandage Balm

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Introduction Acidic Bonding Concentrate - Hair Bandage Balm

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