come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 12 Luglio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Il senso che volevo dare io alla storia era un altro: le persone agiscono con le migliori intenzioni, o hanno fatto quello che gli era stato consigliato, o hanno agito, come la maggior parte di noi fa, in accordo con la società che ci circonda, con quello che gli ami x.com

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