Un uomo di 84 anni a Civitanova ha ricevuto quattro multe in due giorni, di cui tre in 20 minuti. In precedenza, mai aveva avuto sanzioni in 66 anni di guida. La polizia locale ha applicato le multe e ha segnalato alla Motorizzazione la necessità di sottoporlo a revisione della patente. La persona ha deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

CIVITANOVA A 84 anni compie quattro infrazioni in due giorni, di cui tre in 20 minuti. La polizia locale la sanziona, poi segnala alla Motorizzazione la necessità di sottoporla a revisione della patente. Lei: «In 66 anni che guido non ho mai avuto una sanzione grave», va dall’avvocato, presenta ricorso al Tar e nel frattempo si sottopone a visita medica che ne certifica la perfetta idoneità psicofisica alla guida. La questione si chiude lì, la sentenza che mette fine alla vicenda invece arriva più tardi, a due anni dai fatti. Le contestazioni Tutto è iniziato a febbraio del 2024 quando l’anziana, originaria del Fermano, era andata a Civitanova. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Civitanova, mai una multa in 66 anni, poi colleziona 4 sanzioni in due giorni: scatta la revisione, 84enne va al Tar

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