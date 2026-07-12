’Cinema in piazzetta’ al via Quattro film a ingresso libero in paese e nelle frazioni

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le piazze del capoluogo e delle frazioni diventano sale cinematografiche sotto le stelle. Prende il via martedì la rassegna "Cinema in piazzetta", promossa dal Comune di Scansano insieme ad Arci Grosseto, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione delle associazioni del territorio. L’iniziativa propone quattro appuntamenti gratuiti tra luglio e agosto, con l’obiettivo di portare il cinema nei principali luoghi di aggregazione della comunità, coinvolgendo Scansano, Murci, Polveraia e Pomonte. Ad aprire il cartellone martedì alle 21.15 in piazza Ferrucci a Scansano sarà "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini, tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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